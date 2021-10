Business news: Azerbaigian, per Fmi crescita del 3 per cento quest'anno e del 2,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Azerbaigian crescerà del 3 per cento quest’anno e del 2,3 per cento nel 2022. È quanto emerge dal World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Rispetto alle previsioni di aprile dell’Fmi si registra un miglioramento: in precedenza si stimava una crescita del 2,3 per cento per il 2021, mentre per il 2022 il dato è era pari all'1,7 per cento. Secondo le previsioni aggiornate dell’Fmi, quest'anno l'avanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti dell'Azerbaigian raggiungerà il 7,8 per cento del Pil, mentre nel 2022 si ipotizza si stima un dato pari al 7,7 per cento del Pil. (Rum)