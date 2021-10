Business news: Germania, E.on sospende stipulazione contratti gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco E.on ha comunicato la sospensione temporanea della stipulazione di nuovi contratti per la fornitura di gas naturale, a causa del netto rialzo sperimentato dal prezzo di tale risorsa. “Purtroppo non possiamo al momento offrire prodotti a gas naturale”, ha reso noto l'azienda. Allo stesso tempo, come riferisce il quotidiano “Hanndelsblatt”, E.on ha fatto sapere che per i clienti esistenti le forniture di gas sono “garantite in qualsiasi momento”. I nuovi contratti sono in fase di revisione e l'azienda non può prevedere quanto tempo sarà necessario per completare la procedura. Nei giorni scorsi, senza comunicare le ragioni della decisione, la Società per la fornitura di elettricità e gas del Reno ha deciso di terminare le forniture di energia elettrica dal 19 ottobre. Nella scorsa estate, l'impresa aveva annunciato che avrebbe aumentato le tariffe a carico dei clienti a causa del rialzo del prezzo dell'elettricità. Già a settembre, il costo per un megawattora ha superato talvolta i 200 euro, raggiungendo il massimo degli ultimi dieci anni. Nella giornata dell'11 ottobre, il dato era di 170 euro per megawattora. Come nota “Handelsblatt", la curva del costo del gas è “ancora più ripida”. L'indice dei prezzi europeo Ttf si è attestato oggi a poco meno di 82 euro per megawattora. La media annuale è di norma tra i 15 e i 20 euro per megawattora. (Geb)