Business news: Commissione Ue, emessa prima obbligazione verde, raccolti 12 miliardi di euro

- La Commissione europea ha emesso in settimana la prima obbligazione verde Next Generation Eu, raccogliendo così 12 miliardi di euro da utilizzare esclusivamente per investimenti verdi e sostenibili in tutta l'Unione europea. La Commissione ha sottolineato che questo rappresenta la più grande emissione di obbligazioni verdi al mondo. Con le obbligazioni verdi Next Generation Eu, l'Ue è destinata a diventare "di gran lunga il più grande emittente di obbligazioni verdi del mondo, fornendo una spinta significativa ai mercati della finanza sostenibile e finanziando una ripresa dell'Ue più verde dalla pandemia". Secondo la Commissione, "con il forte tasso di sovrascrizione e le eccellenti condizioni di prezzo, l'emissione di oggi rappresenta un inizio promettente per il programma di obbligazioni verdi Next Generation Eu fino a 250 miliardi di euro entro la fine del 2026". L'obbligazione a 15 anni con scadenza il 4 febbraio 2037 è stata sottoscritta per oltre 11 volte, con un volume superiore a 135 miliardi di euro. (Beb)