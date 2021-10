Business news: Grecia, Gruppo Grimaldi punta ad espandere le sue attività nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Grimaldi punta ad spandersi ulteriormente in Grecia sia nella navigazione costiera che nell'industria portuale. Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi, al quotidiano di Atene "Kathimerini" in una recente conferenza stampa in occasione della 24ma edizione dell'Euro-Med Convention, evento svoltosi lo scorso 8 ottobre a Valencia in Spagna. Il quotidiano riporta che "dopo aver spiegato come ha tentato e fallito di rilevare la Hellenic Seaways (compagnia di navigazione greca), Grimaldi ha detto che valuterà le sue future opzioni in merito a possibili spostamenti di affari in Grecia, se ci sarà la possibilità della concessione di alcuni servizi o del principale rivale del gruppo, Attica Group". Come ricorda la testata, le dichiarazioni di Grimaldi giungono in un momento in cui la compagnia di traghetti cretese Anek e Attica Group sono in trattative avanzate con le banche creditrici per l'acquisto della prima da parte della seconda. In questo senso, scrive "Kathimerini", in caso di "assorbimento" della cretese Anek verrà creato un gruppo con una flotta molto forte, che potrebbe rivaleggiare "con Seajets nelle Cicladi e Minoan Lines del Gruppo Grimaldi nei servizi di Creta e dell'Adriatico". (Gra)