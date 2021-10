Business news: Spagna, Ence inizia valutazione offerte per vendita 337 MW comparto fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale spagnola Ence ha iniziato un processo di valutazione delle offerte per la vendita del suo portafoglio di progetti fotovoltaici da 373 MW composto da cinque progetti situati in alcune delle aree con i più alti livelli di irradiazione solare in Spagna. Come riferito dal sito specializzato "Energias Renovables", tutti hanno già i permessi di connessione alla rete. L'azienda ha spiegato che il processo è in una fase preliminare di ricezione di offerte non vincolanti e non sono ancora iniziati i negoziati con i potenziali investitori. (Spm)