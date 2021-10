Business news: Spagna, a settembre indice prezzi al consumo +0,8 per cento, +4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Spagna è aumentato dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente e il suo tasso su base annua è salito al 4 per cento, sette decimi di punto percentuale in più rispetto ad agosto. Secondo i dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica si tratta dell'incremento più alto dal 2008 (il nono consecutivo) a causa, in particolare, del notevole aumento dei prezzi dell'elettricità, del gasolio e del gas. (Spm)