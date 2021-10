Business news: premier albanese Rama, il debito pubblico non è fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico dell'Albania "non è fuori controllo" e il Paese riceverà presto nuovi finanziamenti. Lo ha dichiarato il premier albanese, Edi Rama, rispondendo alle accuse in Parlamento da parte del leader dell'opposizione Lulzim Basha. "Se il debito pubblico fosse fuori controllo, non saremmo stati in grado di ricevere altri finanziamenti e liquidità sui mercati. Questo accadrà molto presto e tu sarai in grado presto di vedere che l'Albania otterrà i fondi che sta chiedendo. Come dice il Fondo monetario internazionale, per quanto concerne il mercato dei capitali, l'Albania è un mercato a basso rischio", ha dichiarato Rama. Il premier albanese ha ammesso invece che esiste una crisi riguardo i prezzi dell'energia. "C'è una crisi e lo vedrete nei prossimi giorni, che non riguarda solo i prezzi dell'energia in aumento ma anche la carenza delle forniture rispetto alla domanda", ha affermato Rama. (Alt)