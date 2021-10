Business news: Regno Unito, il prezzo del pollame crescerà del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il prezzo del pollo nel Regno Unito è destinato a salire di circa il 10 per cento a causa della crisi nella catena di approvvigionamento in corso. Lo fa sapere una delle principali aziende che fornisce pollame, 2 Sistes Food, all'emittente televisiva britannica "Bbc". L'amministratore delegato Ronald Kers ha infatti detto che il prezzo per il pollo, uno dei cibi più popolari nel Regno Unito, è troppo basso e non riflette bene i costi extra che il mercato sta subendo in questo periodo. I costi a cui Kers si riferisce, sono causati da diversi fattori come le limitazioni per la Brexit, il Covid-19, la carenza di personale e problemi di logistica, oltre che i costi significativamente più alti per l'imballaggio e per l'energia. 2 Sisters ha subìto un aumento del 450 per cento per i costi dell'energia nell'ultimo anno mentre quelli per l'anidride carbonica sono saliti del 500 per cento in tre settimane. Anche i prezzi per i mangimi sono saliti del 15 per cento. "Se ci facciamo caso, il prezzo di un pollo oggi è circa di 3,50 sterline (4,10 euro) mentre 10 anni fa era di circa 5 sterline (5,80 euro). Sarebbe dovuto salire", ha commentato Kers ricordando le difficoltà degli allevatori a mantenere gli animali per poi lavorarli e trasportarli.