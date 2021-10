Business news: Zipse (Bmw), intendiamo ridurre emissioni veicoli di almeno 50 per cento entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Bmw intende ridurre le emissioni di CO2 dei propri veicoli di almeno il 50 per cento entro il 2030. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse. Finora, l'obiettivo dell'azienda era un taglio del 40 per cento dei gas inquinanti delle proprie auto rispetto ai livelli del 2019, da ottenere nei prossimi dieci anni. Per Zipse, Bmw è mossa dal principio della circolarità. Entro il 2030, la quota secondaria nella produzione di veicoli, ossia la percentuale di materiale riutilizzabile o riciclato, deve essere aumentata al 50 per cento per unità. “Riteniamo fattibile un tasso di riciclaggio del 90 per cento per le batterie al nichel-cobalto-alluminio”, ha affermato l'Ad. Nei prossimi dieci anni, Bmw intende mettere in circolazione su scala globale dieci milioni di auto puramente elettriche. Al riguardo, Zipse si è detto ottimista circa la relativa domanda, sottolineando che “la sostenibilità è ormai un vero punto di forza”, con i clienti attratti da modelli di auto che permettono loro di essere “più sostenibili”. (Geb)