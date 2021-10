Business news: Spagna, Telefonica vende Telefonica Moviles El Salvador per 125 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telefonica Centroamerica Inversiones, società posseduta direttamente al 60 per cento dalla spagnola Telefonica e al 40 per cento da Corporacion Multi Inversiones, ha raggiunto un accordo con General International Telecom per la vendita dell'intero capitale sociale di Telefonica Moviles El Salvador, di cui possiede il 99,3 per cento per circa 125 milioni di euro. La chiusura di questa transazione, comunicata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori, è soggetta a determinate condizioni, comprese le approvazioni normative pertinenti. Telefonica ha sottolineato che questa operazione fa parte della sua politica di gestione del portafoglio di attivi, basata sulla sua strategia di creazione di valore e di ottimizzazione del rendimento del capitale. (Spm)