Business news: Eurostat, nel 2020 a rischio povertà oltre uno su 5, più colpiti donne, minori e disoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21,9 per cento della popolazione dell'Unione europea, pari a 96,5 milioni di persone, erano a rischio povertà o esclusione sociale nel 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Eurostat ha specificato che l'anno scorso 75,3 milioni di persone erano a rischio di povertà nell'Ue, 27,6 milioni erano gravemente deprivati materialmente e socialmente, e 27,1 milioni vivevano in una famiglia a bassa intensità di lavoro. Tra i 96,5 milioni di abitanti all'interno dell'Ue che hanno affrontato il rischio di povertà o di esclusione sociale, circa 5,9 milioni (1,3 per cento della popolazione totale) vivevano in famiglie che sperimentavano contemporaneamente tutti e tre i rischi di povertà ed esclusione sociale (rischio di povertà, gravemente deprivato materialmente e socialmente e che vivevano in una famiglia con un lavoro molto basso). (Beb)