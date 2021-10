Afghanistan: Fifa e Qatar permettono evacuazione 100 calciatori dal paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fifa, l'organo di governo del calcio mondiale, ha reso noto aver aiutato governo del Qatar a facilitare l'evacuazione di 100 giocatori e dei loro familiari dall'Afghanistan, in seguito alla presa del potere nel paese da parte dei talebani dopo il ritiro statunitense. “La Fifa desidera esprimere i suoi sinceri ringraziamenti al governo del Qatar per il sostegno con cui ha facilitato ampi colloqui e per aver garantito il passaggio sicuro di queste persone, ritenute a rischio, su un volo charter Qatar Airways da Kabul a Doha", si legge nel comunicato. "La dirigenza della Fifa si è coordinata da vicino con il governo del Qatar da agosto per l'evacuazione del gruppo e continuare a lavorare in stretto contatto per l'evacuazione sicura ulteriori membri della famiglia sportiva in", conclude la dichiarazione.(Nys)