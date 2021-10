Business news: Russia, ministero Economia alza previsione inflazione nel 2021 al 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico russo ha innalzato le previsioni di inflazione in Russia nel 2021 al 7,4 per cento dalla precedente stima del 5,8 per cento. Lo ha dichiarato Maxim Reshetnikov, ministro dello Sviluppo economico russo. "Gli eventi che si stanno verificando nei mercati esterni ed interni dei prodotti alimentari e dei beni di consumo ci hanno condotto alla necessità di adeguare la stima dell'inflazione alla fine dell'anno", ha spiegato Reshetnikov. (Rum)