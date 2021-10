Argentina: governo rassicura investitori internazionali su negoziato con Fmi, "è priorità nazionale" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione del G20 appare come un punto a favore di Buenos Aires nelle delicate trattative sulla ristrutturazione del debito con l'Fmi in corso in questi giorni sempre a Washington al margine dell'Assemblea annuale della Banca mondiale e dello stesso Fondo monetario. In questo senso il direttore dell'istituzione multilaterale, Kristalina Georgieva, ha definito come "molto positiva" la riunione tenuta martedì a Washington con il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman. "Riunione molto positiva con Martin Guzman a Washington. Proseguiamo il nostro sforzo congiunto per risolvere in modo duraturo le sfide dell'Argentina e costruire una ripresa più sostenibile e inclusiva", ha scritto Georgieva in un messaggio sul suo profilo Twitter. Il ministro argentino ha usato a sua volta la stessa piattaforma social per comunicare l'esito della riunione. Guzman ha definito l'incontro come "costruttivo" e ha celebrato con enfasi la permanenza di Georgieva alla guida dell'istituzione multilaterale ratificata. (segue) (Nys)