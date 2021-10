Business news: Volkswagen, Ad Diess prevede fino a 30 mila licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen, Herbert Diess, prevede che l'azienda potrebbe attuare fino a 30 mila licenziamenti per sostenere la transizione ecologica, la concorrenza e i costi. L'Ad si è espresso durante la riunione del consiglio di vigilanza del gruppo del 24 settembre scorso. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, non vi era alcuna questione decisiva all'ordine del giorno, ma quando Diess ha preso la parola per annunciare a sorpresa i possibili tagli al personale “l'aria si è incendiata”. Il consiglio di vigilanza ha reagito con stupore e irritazione, proibendo a Diess di pronunciarsi ulteriormente sui possibili sviluppi di Volkswagen. (Geb)