Business news: Renault, in discussione con 6 potenziali acquirenti della Fonderia di Bretagna

- Renault ha annunciato di essere in trattative con sei "potenziali" acquirenti della Fonderia di Bretagna, lo stabilimento situato a Caudan, in Bretagna. Di questi, "cinque hanno già visitato il sito", ha fatto sapere Renault in un comunicato. Il costruttore automobilistico "esaminerà le offerte ricevute fino ad oggi e quelle che arriveranno per identificare quella che meglio garantisce il futuro del sito e dei suoi dipendenti", si legge nella nota. La Fonderia di Bretagna impiega in tutto 315 dipendenti, produce bracci di sospensione, collettori e tubi di scappamento. A marzo i dipendenti dello stabilimento si erano messi in sciopero per chiedere al gruppo di non cedere lo stabilimento. (Frp)