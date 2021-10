© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proibizione dei licenziamenti e l'obbligo del doppio indennizzo decretati nel 2020 dal governo dell'Argentina come misura a sostegno dell'occupazione nel contesto della pandemia di Covid-19 rappresentano misure provvisorie che "non si manterranno nel tempo". Lo ha assicurato oggi il presidente Alberto Fernandez di fronte ad una platea di imprenditori riuniti a Buenos Aires nel convegno annuale dell'Istituto per lo sviluppo imprenditoriale (Idea). "Le misure eccezionali che abbiamo preso come la proibizione dei licenziamenti e il doppio indennizzo devono essere intese in quel modo. Sono state decretate in un momento eccezionale e non si manterranno nel tempo", ha affermato Fernandez. Il presidente argentino ha invitato ad ogni modo il settore imprenditoriale a "intendere il lavoro come un investimento e non come un costo" sottolineando che "creare lavoro è qualcosa che dobbiamo fare in modo congiunto".Il capo di Stato ha quindi annunciato l'intenzione del governo di varare un decreto che permetta la progressiva sostituzione dei sussidi per la disoccupazione con "impiego genuino e registrato". Il decreto permetterebbe ai datori di lavoro integrare per un determinato tempo lo stipendio con il sussidio a cambio di un contratto di impiego registrato. "Dobbiamo stimolare il lavoro registrato, l'assistenza dello Stato non può essere un rimedio alla mancanza di lavoro, sono gli investimenti privati che permettono la ripresa e se c'è una cosa che ha caratterizzato il nostro governo è la creazione di lavoro", ha detto Fernandez. "L'Argentina ha bisogno di imprenditori che siano i primi lavoratori, senza speculazione e con produzione e con solidarietà", ha quindi concluso. (segue) (Abu)