Usa: Biden, piano di riconciliazione non sarà di 3.500 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il budget del piano di riconciliazione messo a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden sarà inferiore ai 3.500 miliardi di dollari inizialmente previsti. Lo ha ammesso lo stesso Biden nel corso di un intervento in Connecticut. "Non sarà di 3500 miliardi - ha dichiarato - ma meno. Ci riproveremo in futuro e prenderemo il resto", ha aggiunto. Il piano è in fase di discussione alla Camera dei rappresentanti Usa, dove è oggetto di contrasti tra l’ala centrista del Partito democratico e quella riformista. "Otterremo qualcosa meno di quel budget- ha aggiunto Biden - ma negozierò”.(Nys)