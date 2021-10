Cile: esercito non esclude intervento in caso di scontri nella regione del Bio Bio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle forze armate del Cile nelle province di Arauco e Bio Bio, contrammiraglio Jorge Parga, ha affermato che un intervento dell'esercito nell'area in caso di scontri e disordini nei prossimi giorni non è escluso. La regione meridionale del Cile, dove si concentra la più grande popolazione mapuche, il più grande gruppo indigeno del Paese latinoamericano, è stata teatro di crescenti violenze, con scontri tra forze di sicurezza e cittadini che detengono rivendicazioni territoriali storiche, tanto da spingere il presidente del Cile, Sebastian Pinera, a dichiarare lo stato di "emergenza costituzionale". Nel corso di un’intervista a Radio Bio Bio, Parga ha precisato che l'esercito è pronto a intervenire solo se necessario. "Saremo in supporto e, naturalmente, adempiremo alle funzioni richieste in quel caso", ha ribadito il contrammiraglio. (segue) (Abu)