Usa: "Wp", eliminazione restrizioni di viaggio a stranieri vaccinati entro l’8 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti elimineranno entro l’8 novembre le restrizioni di viaggio per i visitatori stranieri completamente vaccinati contro il Covid-19, compresi quelli provenienti una lista di a cui è stato vietato l'ingresso nel paese sin dall'inizio della pandemia. Lo scrive il quotidiano “Washington Post. Secondo la nuova politica, i viaggiatori stranieri dovranno mostrare sia documenti in grado di provare l’avvenuta vaccinazione sia un test anti-Covid recente ed effettuato prima del volo. Quest’ultima disposizione non si applicherà a chi arriverà via terra. L’iniziativa arriva tre giorni dopo che la Casa Bianca ha annunciato martedì scorso che avrebbe allentato le restrizioni legate alla pandemia sui valichi di frontiera via terra dal Canada e dal Messico.(Nys)