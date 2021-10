Mercosur: Bolsonaro invia in parlamento protocollo aggiuntivo accorto Brasile-Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha trasmesso in parlamento il protocollo aggiuntivo che amplia l'accordo tra Mercato unico del sud (Mercosur) e Colombia. Il testo prevede una serie di facilitazioni negli scambi commerciali e di servizi tra i paesi del blocco e la Colombia, dovrà essere approvato da ciascuno dei paesi dell'organizzazione. Il testo di legge che contiene l'estensione dell'accordo è stata inviata da Bolsonaro in parlamento a pochi giorni dalla visita ufficiale del presidente della Colombia, Ivan Duque, in agenda per il prossimo 19 ottobre a Brasilia. La scorsa settimana, i rappresentanti di entrambe le nazioni avevano firmato un memorandum per aumentare il commercio bilaterale. Tra le disposizioni del protocollo si sono, tra gli altri, meccanismi che semplificano ingresso temporaneo di lavoratori del settore dei servizi colombiani nei paesi del blocco, strumenti di cooperazione per il riconoscimento reciproco delle professioni, istituzione di tribunali e procedimenti per la regolamentazione degli accordi. (segue) (Brb)