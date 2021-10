Business news: Moldova, vicepremier Spinu auspica firma contratto a lungo termine con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova spera di firmare un contratto a lungo termine con la società energetica russa Gazprom. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo regionale e vice premier moldavo, Andrei Spinu, nel corso di una conferenza stampa organizzata al suo ritorno da San Pietroburgo in Russia, dove ha negoziato l'estensione del contratto di fornitura del gas con Gazprom. "Insistiamo per estendere il contratto alla vecchia formula. Per il quarto trimestre 214 mila metri cubi. Chiederemo il prolungamento del contratto alle condizioni dello scorso anno", ha affermato Spinu sostenendo che non c'è ancora una risposta dalla Russia, perché i termini del contratto saranno negoziati per tutto il mese in corso. "Per ragioni oggettive, non sono riuscito ad avere un incontro con il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Alexei Miller, durante la mia visita nella Federazione Russa. Ho invece avuto colloqui con la vicepresidente del Comitato di gestione di Gazprom e Ad di Gazprom Export, Elena Burmistrova. Abbiamo chiesto di prolungare il vecchio contratto", ha aggiunto Spinu. La Moldova ha chiesto la proroga del contratto con Gazprom per un altro anno. Il contratto tra Moldovagaz (l'operatore del trasporto del gas nazionale) e Gazprom è scaduto il 30 settembre ed è stato prorogato di un mese. Secondo le nuove disposizioni, la Moldova ora acquista gas a 790 dollari per mille metri cubi. Moldovagaz ha importato gas in base al contratto, firmato nel 2008 e successivamente prorogato. (Rob)