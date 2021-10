Argentina: governo rassicura investitori internazionali su negoziato con Fmi, "è priorità nazionale" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del Fondo monetario le principali riserve riguardano la tenuta dell'economia argentina nell'attuale contesto di incertezza politica. La coalizione di governo del presidente Alberto Fernandez è uscita pesantemente sconfitta nelle primarie legislative di settembre, un test che potrebbe preludere a un risultato analogo alle vere e proprie elezioni legislative di novembre e che ha obbligato ad un profondo rimpasto di governo. Uno scenario che non garantisce neanche la permanenza di Guzman oltre novembre, fattore che rende difficile ai negoziatori di Georgieva dare piena fiducia agli impegni presi attualmente dal ministro riguardo al riordinamento degli attuali squilibri macroeconomici, in particolare per ciò che riguarda deficit e inflazione. (segue) (Nys)