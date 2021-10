Business news: premier greco Mitsotakis inaugura centro per innovazione digitale di Pfizer a Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inaugurati in settimana a Salonicco in Grecia, alla presenza del premier Kyriakos Mitsotakis, le nuove strutture del Centro globale per l'innovazione digitale di Pfizer e del suo Centro globale per le operazioni e i servizi aziendali. L'investimento fatto dalla società di biotecnologie "contribuirà con 650 milioni di euro all'economia della città e porterà nuovi posti di lavoro", ha detto l'amministratore delegato del gigante farmaceutico statunitense, Albert Bourla. Le priorità di Pfizer, ha affermato, sono allineate con la "politica riformista" della Grecia, che prevede che le risorse del Fondo per la ripresa dell'Ue vengano incanalate nei settori dell'innovazione, delle esportazioni e a favore della crescita sostenibile. "Il nostro Paese ha un capitale umano e un'economia basata sulla conoscenza", ha affermato Bourla, originario di Salonicco. "Sono entusiasta di essere a Salonicco oggi per questo momento speciale per Pfizer, la città, ma anche per Albert (Bourla) che si è distinto al di fuori della Grecia. La scoperta del vaccino contro il coronavirus porta il suo marchio", ha detto Mitsotakis nel suo saluto durante la cerimonia di inaugurazione. Il capo di governo ha spiegato che con l'investimento più di 700 dipendenti "altamente qualificati saranno impiegati in molti diverse aree di competenza", e più di 50 giovani, il 15 per cento del personale, "sono greci che tornano in Grecia per lavoro dopo diversi anni". (Gra)