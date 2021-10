Business news: Spagna, per Fmi crescita del 5,7 per cento nel 2021 e del 6,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola crescerà del 5,7 per cento nel 2021 e del 6,4 per cento nel 2022. È quanto si apprende dal rapporto sulle prospettive dell'economia globale, pubblicato in settimana dall'Fmi dal quale emerge che il prossimo anno il Paese iberico avrà la crescita più forte tra le economie avanzate. La nuova previsione dell'Fmi per la Spagna è di 0,5 inferiore di quella prevista dall'organizzazione a luglio. Per il 2022, il governo spagnolo aveva previsto un miglioramento del Pil del 7 per cento. Il tasso di disoccupazione si attesterà al 15,4 per cento per quest'anno e a 14,8 per cento nel 2022. (Spm)