Business news: Nord Macedonia, tedesca wpd progetta investimento in parco eolico

- La società tedesca wpd, specializzata in fonti rinnovabili di energia, ha intenzione di costruire un parco eolico in Macedonia del nord. Lo ha annunciato il premier macedone, Zoran Zaev, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il parco eolico sarà realizzato nella località di Vitovi, nel sud del Paese, secondo quanto ha precisato il primo ministro in una conferenza stampa tenuta oggi a Skopje. L'investimento previsto è di circa 500 milioni di euro per una struttura capace di produrre 400 megawatt (MW). "Si tratta del più grande investimento diretto nel settore dell'economia green effettuato in Macedonia del Nord dalla dichiarazione di indipendenza", ha detto Zaev. Il parco eolico è stato dichiarato progetto strategico dal governo macedone e contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo prefissato a livello nazionale di produrre 700 megawatt di energia attraverso fonti rinnovabili. L'inizio dei lavori è previsto fra circa tre anni, mentre il suo completamento è previsto fra 6 anni. (Seb)