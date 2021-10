Rpt - Argentina: Fernandez su proibizione licenziamenti e doppio indennizzo, "non si manterranno nel tempo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - La proibizione dei licenziamenti e l'obbligo del doppio indennizzo decretati nel 2020 dal governo dell'Argentina come misura a sostegno dell'occupazione nel contesto della pandemia di Covid-19 rappresentano misure provvisorie che "non si manterranno nel tempo". Lo ha assicurato oggi il presidente Alberto Fernandez di fronte ad una platea di imprenditori riuniti a Buenos Aires nel convegno annuale dell'Istituto per lo sviluppo imprenditoriale (Idea). "Le misure eccezionali che abbiamo preso come la proibizione dei licenziamenti e il doppio indennizzo devono essere intese in quel modo. Sono state decretate in un momento eccezionale e non si manterranno nel tempo", ha affermato Fernandez. Il presidente argentino ha invitato ad ogni modo il settore imprenditoriale a "intendere il lavoro come un investimento e non come un costo" sottolineando che "creare lavoro è qualcosa che dobbiamo fare in modo congiunto". (segue) (Abu)