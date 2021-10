Bolivia: denuncia ex presidente Anez, autorità impediscono visite in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Jeanine Anez, ha denunciato che le autorità del suo paese impediscono al presidente dell'assemblea dei diritti umani, Amparo Carvajal, di farle visita in carcere per "verificare" il trattamento a lei riservato nel corso della detenzione. Attraverso un messaggio sul profilo Twitter gestito da suoi sostenitori, Anez ha spiegato che le autorità non permettono l'accesso al carcere di Carvajal "mentendole" e sostenendo che sia lui "a non volerla vedere". L'ex presidente, che si trova agli arresti preventivi dal 15 marzo 2019 ed è già stata ricoverata in diverse occasioni anche per un presunto tentativo di suicidio, sostiene invece che le autorità "permettono agli estranei di entrare nella sua stanza senza consenso".La difesa di Anez ha anche denunciato che il rapporto consegnato in settimana dal governo boliviano alla Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), in cui si attesta che le autorità del paese sono in grado di "salvaguardare" la salute dell'ex presidente, sia completamente "falso" e "adulterato". Anche segretario esecutivo della Cidh, Tania Reneaum, aveva assicurato che le autorità boliviane sono in grado di "salvaguardare" la salute dell'ex presidente Jeanine Anez. L'intervento di Reneaum arrivava dopo che la Cidh ha respinto alcuni giorni fa la richiesta di scarcerazione presentata dalla stessa Anez. (segue) (Brb)