Mercosur: Bolsonaro invia in parlamento protocollo aggiuntivo accorto Brasile-Colombia (2)

- In una nota, il dipartimento generale della presidenza della Repubblica ha informato che il protocollo aumenterà la certezza e la prevedibilità del diritto, migliorando il contesto imprenditoriale e rendendo più economici gli scambi di servizi tra Brasile e Colombia."Il protocollo dovrebbe quindi generare opportunità crescenti per i fornitori di servizi brasiliani, aumentare l'attrattività del Brasile per gli investimenti colombiani e facilitare l'importazione di servizi colombiani che contribuiscono ad aumentare la produttività del mercato interno brasiliano e la sua competitività all'estero", ha evidenziato il comunicato. (Brb)