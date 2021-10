© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Repubblica Ceca a settembre è salita al 4,9 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). La variazione rispetto al mese di agosto è di +0,8 per cento. I prezzi al consumo nel Paese crescono così per il terzo mese consecutivo. L’ultima volta che era stato registrato un aumento anno su anno così elevato era stato nel 2008. (Vap)