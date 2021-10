Argentina: governo rassicura investitori internazionali su negoziato con Fmi, "è priorità nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Gabinetto dell'Argentina, Juan Manzur, ha ribadito venerdì a New York di fronte ai principali fondi di investimento stranieri che l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) sulla ristrutturazione del credito Stand By da 45 miliardi di dollari "è una priorità nazionale". Lo ha detto, si legge in una nota ufficiale, nel corso di una riunione convocata dalle autorità argentine alla quale era presente anche il ministro dell'Economia, Martin Guzman. Manzur ha quindi sottolineato che il negoziato sul debito che porta avanti il ministro Guzman gode del pieno sostegno della coalizione di maggioranza in parlamento, dove l'accordo con l'Fmi dovrà essere ratificato. "C'è l'appoggio del Frente de Todos e in parlamento vogliamo raggiungere il consenso di tutti i settori affinché l'accordo venga approvato", ha affermato. Il capo di Gabinetto ha poi rassicurato la platea di investitori affermando che il governo mira al dialogo con i settori produttivi e non intende "radicalizzarsi". (segue) (Nys)