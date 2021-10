Argentina: governo rassicura investitori internazionali su negoziato con Fmi, "è priorità nazionale" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio la conferma di Georgieva alla guida dell'istituzione, dà a intendere lo stesso Guzman nel suo messaggio, è forse il dato più positivo emerso per l'Argentina in questi giorni. "Speriamo che la sua guida continui a guidare il cambiamento del Fmi", ha scritto il ministro argentino su Twitter, augurandosi quindi che l'istituzione multilaterale "lasci nel passato "quella (condotta) guidata dal potere finanziario globale che ha contribuito a un mondo più diseguale e insicuro". Il ministro conclude affermando che l'Argentina "continuerà ad aiutare l'Fmi" alla costruzione di un nuovo sistema finanziario "che propizi lo sviluppo sostenibile dei popoli". L'Argentina scommette su una riforma dello statuto dell'istituzione multilaterale per sbloccare alcuni dei principali nodi della trattativa e, al di là delle difficoltà oggettive sul negoziato del debito, Georgieva in più occasioni si è dichiarata in sintonia con questa idea. (segue) (Nys)