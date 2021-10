Balcani: Ue, evitare azioni unilaterali tra Serbia e Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, è stato ieri a Raska, nel sud della Serbia, dove ha avuto un incontro con i rappresentanti della popolazione serba nel nord del Kosovo. Prima dell'inizio della riunione Vucic ha detto ai giornalisti di avere parlato con l'inviato dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, degli scontri avvenuti stamane nel nord del Kosovo, area a maggioranza serba. "Ho contattato Miroslav Lajcak, gli ho detto quello che pensavo e ho chiuso la conversazione", ha detto Vucic all'emittente "Tv Prva". Questa mattina le sirene hanno suonato a Mitrovica nord e la polizia kosovara ha precisato successivamente in una nota che si trattava di un'azione di prevenzione contro il contrabbando di merci. I cittadini sono scesi in strada e sono cominciati gli scontri culminati nel ferimento di almeno 10 persone, fra cui uno grave, secondo quanto riporta la stampa locale. Nelle scorse settimane si erano verificate delle tensioni nella stessa area a causa della presenza di unità speciali armate della polizia kosovara, il Rosu. (segue) (Beb)