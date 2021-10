Regno Unito: omicidio Amess, arrestato un 25enne somalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Essex, nel Regno Unito, ha arrestato un 25enne somalo con l'accusa di aver ucciso il parlamentare conservatore David Amess, accoltellato più volte questo pomeriggio durante un comizio nel suo collegio elettorale. Amess, deputato di Southend West nell'Essex, è stato aggredito oggi nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. I paramedici hanno cercato per due ore di salvare il 69enne, che tuttavia è morto per le ferite riportate. La polizia dell'Essex ha affermato che agli agenti antiterrorismo è stata affidata la conduzione delle indagini dopo che un uomo di 25 anni è stato arrestato. E' stato confermato, inoltre, che gli agenti non stanno cercando altre persone in relazione all'aggressione. (Rel)