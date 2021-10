Haiti: lavoratori trasporto pubblico in sciopero per protestare contro insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del settore dei trasporti pubblici della Repubblica di Haiti hanno annunciato questo venerdì uno sciopero per protestare contro la grave situazione di insicurezza in cui sono costretti a lavorare. Lo riporta la stampa locale informando che nelle ultime settimane, secondo quanto denunciato dai lavoratori, diversi conducenti sono stati uccisi o presi in ostaggio. Il presidente dell'Associazione nazionale dei proprietari e autisti, Mehu Changeux, ha precisato che lo sciopero inizierà lunedì prossimo, 18 ottobre, e continuerà a tempo indeterminato. Le mobilitazioni sono un tentativo da parte dei lavoratori dei trasporti di sensibilizzare le autorità a intraprendere azioni concrete per porre fine all'ondata di violenza che ha gettato nel caos la nazione caraibica, nel mezzo di una crisi politica e sociale che si è aggravata negli ultimi mesi.(Mec)