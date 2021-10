Roma 2021: bandiere tricolore e inno Mameli, Michetti chiude campagna, "riprendiamoci Campidoglio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra bandiere tricolore e del centrodestra, si è chiuso sulle note del'Inno di Mameli il comizio finale della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti. A Campo de' Fiori si sono radunate alcune centinaia di persone. Sul palco la leader di Fd'I Giorgia Meloni e gli altri esponenti politici presenti, che hanno raggiunto il candidato sindaco Michetti, che aveva appena terminato il proprio intervento, mentre dalla platea si levava il coro "Enrico, Enrico". Sul palco ad abbracciare Michetti anche il figlio. L'area centrale della piazze è stata transennata per garantire le misure di sicurezza. "Enrico Michetti sindaco", lo striscione che campeggia sul palco, allestito di fronte al cinema Farnese alle spalle della statua di Giordano Bruno. Michetti arrivato in piazza è stato accolto dagli applausi. Sul palco con Michetti anche tutti i candidati presidente dei Municipi di Roma. Ad accompagnare la manifestazione conclusiva, diversi brani musicali che hanno animato la serata a sostegno di Michetti: da Rino Gaetano a Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, passando per "Thriller". (segue) (Rer)