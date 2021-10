Roma 2021: bandiere tricolore e inno Mameli, Michetti chiude campagna, "riprendiamoci Campidoglio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul palco si sono alternati, prima del comizio finale di Michetti, la leader di Fd'I, Giorgia Meloni, il senatore di Fd'I, Fabio Rampelli, il leader di Rinascimento, Vittorio Sgarbi e la prosindaca Simonetta Matone. Si sono invece collegati da remoto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, quello della Lega, Matteo Salvini e Guido Bertolaso, commissario in pectore all'emergenza Rifiuti e al Giubileo del 2025. In piazza anche diversi esponenti politici sia nazionali che locali, tra cui Fabio Rampelli, Chiara Colosimo di Fd'I e l'ex governatore Renata Polverini, Maurizio Gasparri di FI e Claudio Durigon della Lega. "Schiena dritta, difendiamo la libertà, la democrazia e Roma - ha detto Michetti - . Ripartiremo dalle categorie che hanno sofferto di più, daremo a Roma funzionalità ed efficienza, faremo impianti per i rifiuti e faremo grandi eventi, saremo collaborativi e partecipativi. Abbiamo una grande opportunità, loro pensano di fiaccarci ogni giorno, ma lo spirito è sempre più forte, la città sta reagendo e vi chiedo di andare a votare - ha sottolineato Michetti -. È come nel 1948 pensavano di aver già vinto e persero, era giusto vincesse la libertà. Viva Roma, viva la libertà, viva la democrazia. Crediamoci fino all'ultimo, non facciamo un passo indietro, andiamoci a riprendere il Campidoglio", ha concluso Michetti, arringando la folla. (segue) (Rer)