Roma 2021: bandiere tricolore e inno Mameli, Michetti chiude campagna, "riprendiamoci Campidoglio" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa campagna elettorale ha vinto la sinistra, perché stati più cattivi di noi e più potenti: hanno vinto la campagna elettorale ma non hanno vinto le elezioni, perché c'è un potere che batte tutti: il popolo italiano - ha detto la leader di Fd'I Meloni -. La partita è ancora aperta, non solo qui a Roma. La sinistra non ci fa paura, loro sono spaventati e noi cresciamo sempre di più. Michetti è sempre rimasto calmo, concentrato, non ha risposto alle provocazioni, nemmeno davanti alle minacce di morte di oggi con tanto di stella delle Br - ha aggiunto Meloni - . Michetti ha continuato a fare la sua campagna elettorale, è una persona capace, concreta e buona. Una persona capace di fare il suo lavoro", ha concluso. "Come si dice dalle vostre parti: 'daje' che manca tanto così: facciamo il miracolo come Davide contro Golia - ha aggiunto Salvini - . Come centrodestra non solo abbiamo l'ambizione di governare la città di Roma ma anche di governare la Regione Lazio e il Paese Italia non vedo l'ora arrivi lunedì", ha concluso Salvini. (segue) (Rer)