Rpt - Argentina: Fernandez su proibizione licenziamenti e doppio indennizzo, "non si manterranno nel tempo" (2)

- Il capo di Stato ha quindi annunciato l'intenzione del governo di varare un decreto che permetta la progressiva sostituzione dei sussidi per la disoccupazione con "impiego genuino e registrato". Il decreto permetterebbe ai datori di lavoro integrare per un determinato tempo lo stipendio con il sussidio a cambio di un contratto di impiego registrato. "Dobbiamo stimolare il lavoro registrato, l'assistenza dello Stato non può essere un rimedio alla mancanza di lavoro, sono gli investimenti privati che permettono la ripresa e se c'è una cosa che ha caratterizzato il nostro governo è la creazione di lavoro", ha detto Fernandez. "L'Argentina ha bisogno di imprenditori che siano i primi lavoratori, senza speculazione e con produzione e con solidarietà", ha quindi concluso. (segue) (Abu)