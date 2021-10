Usa: “Wsj”, Fda ritarda approvazione Moderna a adolescenti per verifiche su effetto collaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and drug administration (Fda, l’agenzia statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici) sta ritardando l’approvazione del vaccino anti-Covid di Moderna per gli adolescenti, con l’obiettivo di verificare un particolare tipo di effetto collaterale. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che si tratta di una rara forma di miocardite. Secondo le fonti citate dal quotidiano statunitense, la Fda ha esaminato l’insorgenza di tale effetto, in particolare rispetto a coloro che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNtech. Le autorità non hanno ancora determinato se c'è un rischio elevato. Il ritardo potrebbe essere di diverse settimane, ma i tempi non sono chiari. L'agenzia prevede di rivedere ulteriormente i dati prima di decidere se estendere l'ammissibilità del vaccino ai più giovani.(Nys)