Roma 2021: Michetti, piazza mi commuove, città ha voglia di rinascere

- "Questa piazza mi commuove. Agli avversari fa paura non che vinciamo, ma che se vinciamo governeremo bene. Hanno lasciato Roma senza un euro. Ma in questa città c'è tanta voglia di rinascere". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, dal palco durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, a Campo de' Fiori, in vista del ballottaggio. "Noi dobbiamo ripristinare il principio di sicurezza nella legalità - ha aggiunto Michetti -. Se c'è problema sociale lo risolveremo con regole delle nostre leggi, chi rispetta le leggi rispetta la democrazia. Ringrazio Silvio Berlusconi, l'unico che non ho conosciuto direttamente, ma che mi ha sempre manifestato carica importante come Giorgia Meloni. Dopo un attacco al giorno, manifestamente infondato si scioglieva la sera, noi non faremo un passo indietro", ha concluso Michetti. (Rer)