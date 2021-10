Usa: stanziati altri 20 milioni di dollari per migranti e rifugiati in America centrale e Messico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 almeno cinque bambini sono stati trovati morti nella giungla. Dall'inizio di quest'anno, più di 150 bambini sono arrivati ​​a Panama senza i loro genitori, alcuni dei quali sono neonati, un aumento di quasi 20 volte rispetto allo scorso anno. L’Unicef ha registrato 29 segnalazioni di abusi sessuali su ragazze adolescenti durante il viaggio. Molte più donne hanno denunciato abusi sessuali. “Mai prima d'ora le nostre squadre sul campo hanno visto così tanti bambini attraversare il Darien Gap, spesso non accompagnati. Un afflusso così in rapida crescita di bambini diretti a nord dal Sud America dovrebbe essere trattato urgentemente come una grave crisi umanitaria dall'intera regione, al di là di Panama", ha affermato Gough. Secondo stime dell’Unicef la metà dei migranti proviene da Haiti. Molti di loro hanno figli nati in Cile o in Brasile. (Nys)