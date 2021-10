Roma 2021: bandiere tricolore e inno Mameli, Michetti chiude campagna, "riprendiamoci Campidoglio" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Berlusconi, intervenuto in collegamento telefonico, ha tenuto a sottolineare che "Domenica e lunedì si vota per il ballottaggio e saranno per voi e per Roma due giornate veramente importanti - ha detto Berlusconi -. Grazie al vostro voto, infatti, dopo anni di inefficienza potrete consegnare la guida di Roma ad una nuova amministrazione che sappia restituire a Roma il prestigio che merita e sappia rilanciare il suo ruolo, in Italia, in Europa e nel Mondo. Ma dovete andare a votare. Per questo mi sono battuto, prima in Europa, perché i fondi europei del Recovery fund arrivassero all'Italia e poi mi sono battuto in Italia perché questi fondi potessero essere impiegati con la più grande attenzione per i progetti della Capitale. Per questo - ha aggiunto Berlusconi - abbiamo presentato, noi di Forza Italia, una modifica costituzionale che definisca un nuovo status di Roma Capitale, garantendo mezzi finanziari e prerogative in linea con le altre grandi capitali". Infine, Berlusconi ha ribadito che "Enrico Michetti è un professionista prestato alla politica, con una grande competenza amministrativa, un uomo perbene, un galantuomo che ama la sua città", ha concluso il Cavaliere. In video collegamento anche Guido Bertolaso: "Si possono prendere tanti impegni ma alla fine quello che serve è olio di gomito - ha aggiunto Bertolaso - e lavorare e dare l'esempio perché la città più bella del mondo è ridotta a discarica. Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare per la città più bella del mondo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiarla: voi potete farlo dateci una mano e insieme ci riusciremo", ha concluso Bertolaso. (Rer)