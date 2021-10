Messico: sparatoria vicino all'aeroporto della capitale, un morto e due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di un morto e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta davanti all'ingresso del terminal 2 dell'aeroporto internazionale di Città del Messico, maggiore scalo del paese. Le vittime prese di mira dall'agguato, che si trovavano a bordo di un suv, sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. L'autore dell'attentato, che ha agito in sella a una motocicletta, è invece morto in ospedale per le ferite riportate nel conflitto a fuoco. ll segretario alla sicurezza della capitale messicana, Omar Garcia ha affermato che l'attacco è stato premeditato e mirato in modo specifico, senza tuttavia rivelare l'identità delle vittime dell'agguato, né del sicario deceduto. (Mec)