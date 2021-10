Roma 2021: Gualtieri chiude campagna elettorale, circa 5 mila persone in piazza del Popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul palco anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha invocato una maggiore unione tra Roma e Napoli per costruire "una grande dimensione di una Italia unita ed europea". "Abbiamo bisogno di Roma come Capitale che non lasci la indietro nessuno - ha detto Manfredi -. La Capitale di tutti. Dobbiamo difenderci da rigurgiti che non ci appartengono. Crediamo a un'Italia che mette la democrazia e l'Europa al centro. Un'Italia antifascista. Con Roberto sindaco festeggiamo insieme una nuova partenza per Roma e per l'Italia". (segue) (Rer)