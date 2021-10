Roma 2021: Gualtieri chiude campagna elettorale, circa 5 mila persone in piazza del Popolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti tutti i candidati alla presidenza dei Municipi che sono arrivati al ballottaggio, 14 su 15. Tra questi Lorenza Bonaccorsi in corsa come minisindaca del I Municipio che ha spiegato: "In questa sfida Roberto non sarai solo. Avrai una squadra preparata e competente sui territori. Ogni rione e quartiere sarà ricchezza". Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha sottolineato che attorno a Roberto Gualtieri "la rabbia e la solitudine sono diventate progetto. Tre mesi fa nulla era scontato". Per Zingaretti "con Roberto Gualtieri vogliamo togliere alla città di Roma la percezione di paura sul futuro e restituirle la speranza di una città a misura di donne, uomini, ragazze e ragazzi", ha concluso. Gualtieri ha ringraziato il governatore del Lazio e promesso: "Ogni energia che avrò nei prossimi 5 anni sarà per il rilancio di questa città. Roma tornerà a funzionare e a recuperare il grande ruolo che merita di grande Capitale. Insieme ce la faremo". (segue) (Rer)