- "È impossibile essere più impresentabile di questa sinistra. Io non mi faccio fare e non accetto lezioni di morale da quelli che esaltavano Cesare Battisti, intestavano le aule Carlo Giuliani e difendevano Mimmo Lucano che si intascava i soldi per gli immigrati''. Lo ha detto la leader di Fd'I Giorgia Meloni a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per Enrico Michetti sindaco.(Rer)