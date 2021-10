Decreto Fisco: M5s, aumento organico Inl anche grazie a lavoro governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'estensione delle competenze dell'Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro con annesso aumento di 1.024 dell'organico dell'ente è un'ottima notizia, frutto anche del lavoro del Movimento 5 Stelle, che nelle precedenti leggi di Bilancio, con il governo Conte II, aveva stanziato risorse importanti per potenziarne l'organico e consentire l'assunzione di nuovo personale". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama, dopo l'ok del Cdm al decreto Fisco e lavoro. "Così come – proseguono – reputiamo importante l'aumento dei militari dell'arma dei carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità da gennaio 2022; così come il rafforzamento della banca dati dell'Inail, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute". "L'interoperabilità delle banche dati – affermano ancora i senatori - è certamente fondamentale, così come lo è investire in campagne di informazione e formazione della prevenzione dei rischio nei luoghi di lavoro e in un sistema di premialità per le aziende virtuose", aggiungono i senatori del Movimento 5 Stelle. (Com)