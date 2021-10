© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra "a Roma aveva un nemico: la Raggi. Per offendere quel nemico hanno lasciato all'asciutto Roma, senza un euro. Questa è la responsabilità che hanno loro". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, a Campo de' Fiori, in vista del ballotaggio. (Rer)