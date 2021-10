Green pass: Fiano (Pd), le persone che insultano Segre non sono normali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono persone normali quelle che insultano Liliana Segre dal palco dei 'no green pass' di Bologna. Sono espressione di una patologia sociale, di ignoranza, inciviltà, di rabbia animale. Mi auguro che intervenga la magistratura, queste espressioni minacciose sono un insulto a tutti noi". Lo scrive in un post su Facebook il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo alla Camera. "Chiunque ha responsabilità politiche e istituzionali in questo Paese, ad ogni livello, dovrebbe condannare queste parole ed isolare costoro dal consesso civile senza mai offrire la benché minima sponda" aggiunge Fiano secondo cui "il dissenso è il sale della democrazia la violenza verbale è l’inizio della sua fine”.(Com)